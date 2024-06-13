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バットマン アニメイテッド フィギュア レア
商品番号 F74439965026
商品名

バットマン アニメイテッド フィギュア レア
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 8,280 円
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商品詳細

DCBatmananimatedactionfigureコレクタブルシリーズよりバットマン、ジョーカー、ハーレークイン、ブロック、の5体セットです。未開封ですが、箱には痛みや擦れ有ります。海外で購入しました、大変レアですのでこの機会に是非。不明点等、ご質問下さいませ。
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