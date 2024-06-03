Aimer 直筆サイン色紙 Billboard Live Tour 2016

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商品詳細
写真の額に入れたまま飾らず保管していました。この額に入れた状態で発送いたします。経年劣化を考慮してやや傷や汚れありとしています。【値下げ不可】よろしくお願いします！ライブグッズその他のAimerグッズはこちら↓#yrnAimer
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