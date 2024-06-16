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Technics SL-1200MK5 テクニクス ターンテーブル ②
商品番号 F45679467558
商品名

Technics SL-1200MK5 テクニクス ターンテーブル ②
ブランド名 テクニクス
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます✨●商品名　型番TechnicsSL-1200MK5テクニクスターンテーブルDJプレイダイレクトドライブレコードプレーヤー●状態　動作ダストカバーに擦れはありますが、本体に目立った傷も無く綺麗な状態です。動作確認済みです！・問題無く音出し出来ました。・33/45回転ともに動作しました。・ピッチコントロールの調整も問題無く出来ました。・リフターもスムーズに動きました。こちらは清掃済みですので安心してお使い下さい。●付属品本体、ダストカバー、スリップマットPanasonicSL-1200MK5-K#パナソニック#Panasonic種類...ターンテーブル
http://narcologia.ru/goods/pompous597023.html
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