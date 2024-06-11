八木勇征 big クッション セット③

ご覧頂きありがとうございます！八木勇征bigクッションセット③ 全て新品未開封です。袋の折れ等はご了承下さい。こわれものでないので発送の際はダンボールでなく、袋にて発送となります。防水は致しますのでご安心下さい。バラ売りはご遠慮下さいませ。宜しくお願い致します(*^^*)ヤギッコリー瀬口黎弥木村慧人八木勇征中島颯太世界佐藤大樹澤本夏輝堀夏喜中尾翔太FANTASTICS