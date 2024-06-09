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◯送料込み◯●ポスター絵画とは違いますので経年劣化しにくく色の発色が綺麗な仕上げとなっております。●ホームセンターや量販店等に並んでいる簡易型の薄手のポスターパネルではなく正式な額に入れてあります。（外寸）約55×約43.5銅版画版画額の方はグリーン色で内側に味のある銀の飾りが施されています。台紙の色はオフホワイト色です。◯表は日焼けを防ぐUVカットの安全なアクリル板に取り替えて発送させて頂いております。撮影の角度により色味が変わって見えます。ご了承くださいませ素人撮影の為実際の色と画像の色との微妙な誤差はご了承頂きますようお願い申し上げます。よろしくお願い致します。♢♢♢他にも巨匠作品出品中です♢♢♢銅版画絵画版画風景画インテリアアートモダンアート秋紅葉木緑黄色花畑病院開院祝い開院母の日父の日敬老の日プレゼント誕生日プレゼント新築祝い引っ越し祝い介護施設ディケアモデル住宅展示場ギフトクリスマスプレゼント