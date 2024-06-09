茶道具　茶釜　佐藤清光作　鶴雲地紋　真形釜　茶具　茶道

茶道具 茶釜 佐藤清光作 鶴雲地紋 真形釜 茶具 茶道私自身に茶道の知識はございませんが、大切に使っていただける方にお譲りしようと思い出品させて頂きました！よろしくお願いいたします口径約13cm胴径約24cm高さ約18cm



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