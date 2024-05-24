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- 香蘭社 染錦 松文 蓋付き湯呑 五客＆今右衛門 染錦 蘭文 急須 セット
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商品詳細
・湯呑幅約8.8cm高さ約7.5cm・急須幅約13.5×16cm高さ約16cmバラ売り不可金彩色絵鍋島焼煎茶碗茶注茶銚煎茶器煎茶道具
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