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春彩工房（会津塗）　木製漆器　文箱　横浜商業高校　五種目以上一級合格者表彰記念品
商品番号 U13160586125
商品名

春彩工房（会津塗）　木製漆器　文箱　横浜商業高校　五種目以上一級合格者表彰記念品
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

春彩工房（会津塗）の木製漆器（漆塗り）、文箱・書箱になります。横浜商業高校（Y高）時代、五種目以上一級合格者表彰記念品として受け取りました。少し使ってみましまが、あまり使用頻度が高くなかった為、それからは箱に入れて保管していました。本体や外箱には、目立った傷や汚れもなさそうです。漆塗りで、とても重厚感があります。お好きな方にお譲りして、大切に使って頂けたら嬉しいです♪サイズは巾213mm長さ273mm高さ73mmになります。ご検討よろしくお願い致します！(^^)/
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