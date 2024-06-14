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- 春彩工房（会津塗） 木製漆器 文箱 横浜商業高校 五種目以上一級合格者表彰記念品
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商品詳細
春彩工房（会津塗）の木製漆器（漆塗り）、文箱・書箱になります。横浜商業高校（Y高）時代、五種目以上一級合格者表彰記念品として受け取りました。少し使ってみましまが、あまり使用頻度が高くなかった為、それからは箱に入れて保管していました。本体や外箱には、目立った傷や汚れもなさそうです。漆塗りで、とても重厚感があります。お好きな方にお譲りして、大切に使って頂けたら嬉しいです♪サイズは巾213mm長さ273mm高さ73mmになります。ご検討よろしくお願い致します！(^^)/
http://narcologia.ru/goods/ambassador841706.html
http://narcologia.ru/goods/Adder767875.html
http://narcologia.ru/goods/injure427467.html
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春彩工房 木製漆器 文箱 - 通販 - pinehotel.info
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