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YAMAHA MSH-220 マーチング　スネア　ホルダー
商品番号 R35656265682
商品名

YAMAHA MSH-220 マーチング　スネア　ホルダー
ブランド名 ヤマゼン
特別価格 税込 3,010 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAMSH-220マーチング　スネア　ホルダーです。短期間しか使用していない美品になりますが、細かいキズはございます。ネジにサビが見られます。もう１つございます。まとめてご購入希望の方はメッセージください。元箱に入れて発送いたしますm(__)mーーー商品説明ーーースネアドラム用・テナードラム用ハーネスタイプキャリア（ハーネス長さ：369～477mm、幼児用）。適用楽器は、MS-2000、MT-2000シリーズです。激しい動きの際にもドラム本体をしっかりと保持。さらに絶妙な装着感を実現し、自然なスタイルでのドラミングを追及。ーー商品内容ーー本体六角レンチスパナ#ENEMNYTHKNXX
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