YAMAHA MSH-220 マーチング　スネア　ホルダー

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商品詳細
YAMAHAMSH-220マーチング スネア ホルダーです。短期間しか使用していない美品になりますが、細かいキズはございます。ネジにサビが見られます。もう１つございます。まとめてご購入希望の方はメッセージください。元箱に入れて発送いたしますm(__)mーーー商品説明ーーースネアドラム用・テナードラム用ハーネスタイプキャリア（ハーネス長さ：369～477mm、幼児用）。適用楽器は、MS-2000、MT-2000シリーズです。激しい動きの際にもドラム本体をしっかりと保持。さらに絶妙な装着感を実現し、自然なスタイルでのドラミングを追及。ーー商品内容ーー本体六角レンチスパナ#ENEMNYTHKNXX
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