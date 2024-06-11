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ヤマハコルネット　YCR-6330S
商品番号 O45919538516
商品名

ヤマハコルネット　YCR-6330S
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 34,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤマハコルネット　YCR-6330S中古品です。商品　本体　　　マウスピース　　　ケース　　　になります。一年ほど前に中古品を購入しました。購入後はほとんど吹くことなく、時々眺めてオイルやグリスを塗ってました。　状態　写真にありますように　　　マウスパイプに凹み　　　第3バルブの後ろのベ　　　ル、などに凹み　　　擦り傷も数カ所　　　くすみも所々にありま　　　す。　　　出品にあたり、楽器店　　　にてメンテナンスしま　　　したので、すぐに安心　　　してお使いできると思　　　います。　　　コルクも2箇所新品に　　　交換しました。　　　私感ではありますが、　　　全体的にはきれいな状　　　態だとは思いますが、　　　感じ方はそれぞれです　　　ので、完璧やより美品　　　をお探しの方は、購入　　　をお控えください。　　　　トラブル防止のために　　　少しでも気になること　　　がありましたら、ご質　　　問ください。　　　　　　　よろしくお願いいたし　　　ます。種類···コルネット
http://narcologia.ru/goods/conception465557.html
http://narcologia.ru/goods/update522695.html
http://narcologia.ru/goods/Adder169375.html
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