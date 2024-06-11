ヤマハコルネット　YCR-6330S

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ヤマハコルネット YCR-6330S中古品です。商品 本体 マウスピース ケース になります。一年ほど前に中古品を購入しました。購入後はほとんど吹くことなく、時々眺めてオイルやグリスを塗ってました。 状態 写真にありますように マウスパイプに凹み 第3バルブの後ろのベ ル、などに凹み 擦り傷も数カ所 くすみも所々にありま す。 出品にあたり、楽器店 にてメンテナンスしま したので、すぐに安心 してお使いできると思 います。 コルクも2箇所新品に 交換しました。 私感ではありますが、 全体的にはきれいな状 態だとは思いますが、 感じ方はそれぞれです ので、完璧やより美品 をお探しの方は、購入 をお控えください。 トラブル防止のために 少しでも気になること がありましたら、ご質 問ください。 よろしくお願いいたし ます。種類···コルネット