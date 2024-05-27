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蔭山良斎　瀬戸黒花扇茶碗
商品番号 Y11363345403
商品名

蔭山良斎　瀬戸黒花扇茶碗
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

京焼の蔭山良斎の抹茶碗になります。上絵の名人として知られている蔭山良斎の代表的な黒に花扇の金彩で描かれております、お茶席でも一際目立つ逸品に仕上がっています。
http://narcologia.ru/goods/encourage957272.html
http://narcologia.ru/goods/injure2967.html
http://narcologia.ru/goods/tenet937163.html
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