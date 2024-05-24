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- 井口海仙 （ 淡々斎の弟 ）宗匠 作 超希少 裏千家 色紙 ⓵
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商品詳細
茶道裏千家中興の祖と誰もが認める井口海仙先生の色紙です。大きさ243ｍｍ×273ｍｍ茶道 煎茶 茶托 茶筒 茶合 茶匙 抹茶 玉露 染付 茶具 緑茶 茶 アンティーク 骨董品 わび さび 釉薬 裏千家 井口海仙 淡々斎 値下げ#井口海仙#井口_海仙#海仙#宗匠#淡々斎#裏千家#茶道#茶道具#抹茶茶碗#抹茶碗#茶器#昭和レトロ#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#値下げ書の形式...色紙
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