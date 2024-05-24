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井口海仙 （ 淡々斎の弟 ）宗匠 作 超希少 裏千家 色紙 ⓵
商品番号 M36987334742
商品名

井口海仙 （ 淡々斎の弟 ）宗匠 作 超希少 裏千家 色紙 ⓵
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 6,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道裏千家中興の祖と誰もが認める井口海仙先生の色紙です。大きさ243ｍｍ×273ｍｍ茶道　煎茶　茶托　茶筒　茶合　茶匙　抹茶　玉露　染付　茶具　緑茶　茶　アンティーク　骨董品　わび　さび　釉薬　裏千家　井口海仙　淡々斎　値下げ#井口海仙#井口_海仙#海仙#宗匠#淡々斎#裏千家#茶道#茶道具#抹茶茶碗#抹茶碗#茶器#昭和レトロ#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#値下げ書の形式...色紙
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