ESP　ギター　ハードケース

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商品詳細
#他楽器機材SS↑是非ご覧下さいM-SEVEN的7弦のE-2を入れています普通のHORIZONやSNAPPERでも入るとは思いますが定かでないです持ち出したことの無い美品ですが気にせずツアーで使って頂ける方に乾燥剤は付きませんダンボール発送ギター ベース エフェクター
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