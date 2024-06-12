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山水画　作者不詳　サイン有　日本画　古美術
商品番号 G22569151254
商品名

山水画　作者不詳　サイン有　日本画　古美術
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 3,024 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類...日本画形式...額縁入り主題...風景・山河主な画材...その他額寸法長さ　　約148センチ幅　　　約48センチ作品寸法長さ　　約118センチ幅　　　約34センチ額にキズがあります。作品にシミ、ヤケがあります。掲載画像と実物では、若干の色味の違いが生じる事がありますが、ご了承くださいませ。あくまで中古品ですのでキズや汚れなどがございます。十分画像をご参照した上でご理解の上、ご購入願います。商品状態の良否の考え方は個人差がありますので、神経質な方お控え下さい。購入後のキャンセルはすり替えの可能性がありますので、対応致しません。ご了解願います。
http://narcologia.ru/goods/Stanford756873.html
http://narcologia.ru/goods/traverse707826.html
http://narcologia.ru/goods/procurement78133.html
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