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商品詳細
種類...茶道具茶道を指導していた祖母のものです。色や形、異なるものを集めてみました。お稽古にいかがでしょうか？備前や志野、赤楽など色々組み合わせました。#茶道#お稽古#セット売#志野焼#赤楽#備前焼#黒楽
http://narcologia.ru/goods/contemplate776077.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming509492.html
http://narcologia.ru/goods/calling206150.html
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