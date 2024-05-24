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ダイブボール　UR
商品番号 X37481060897
商品名

ダイブボール　UR
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダイブボールのURになります。パック開封後スリーブに入れて保管していますが、トラブル防止の為プレイ用でお願いします。状態は写真でご確認下さい。即購入可能です。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR
http://narcologia.ru/goods/ambassador89706.html
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http://narcologia.ru/goods/revamp89422.html

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