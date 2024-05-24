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【希少品】羽生結弦　西川　クリアファイル　オンライン限定
商品番号 C86371126080
商品名

【希少品】羽生結弦　西川　クリアファイル　オンライン限定
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

羽生結弦　西川オンライン限定　クリアファイル2020クールスリープキャンペーン第2弾オンラインショップ限定デザイン大変大事にしていたものでお値段は非常につけにくかったのですが、不要品ではありませんのですぐにお値下げ出来かねますことをご了承下さい◯最初からビニールに入っていて未開封です折れないよう水に濡れないようにしてメルカリ便でお送りいたします
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