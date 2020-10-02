バンダイ MGシリーズMG 百式

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商品詳細
バンダイMGシリーズMG百式の出品になります。組み立て済み商品です。箱に痛みがある場合がありますがご了承ください。写真のものが全てです。追加で写真欲しい場合はコメントください。他にもガンプラ大量に出品します！即購入可、値下げ交渉可宜しくお願いします！#バンダイ#バンダイMGシリーズMG百式
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