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本日のみ値引き　フェンダー ストラトキャスター メキシコ　リッチーサンボラ
商品番号 I72157620640
商品名

本日のみ値引き　フェンダー ストラトキャスター メキシコ　リッチーサンボラ
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 37,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FenderMexicoRichieSamboraStandardStratcaster4/123000円値引き5/22000円引き5/7GW最終日のみ2000円引き6/272000円引き10/215000円値引き1994～2002の8年間しか製造されていない大変貴重なレアモデル！フロイドローズ搭載でプレイアビリティ抜群です！！フェンダーストラトキャスターのリッチーサンボラシグネイチャーモデルビンテージ1999年購入評価の高いメキシコ製なかなか、出回ってないものだと思います。ハムは純正品のままDIMARZIOのものです。綺麗なスカイブルーのようなカラーです。リッチーサンボラモデルのよく見る星のインレイではないので、落ち着いた印象です。中古品です。キズ、劣化等多少あります。現在音出し確認できません。不具合ある可能性もある状況ご理解頂ける方のみ御検討ください。NRNCですヴィンテージものですので、経年劣化あります。差し込み口固いです。黄ばみもあります。fender特有のネック根本のクラック入ってます。もともと付属のソフトケース付けます。中古品で状態良くないのでオマケと思ってください。発送状態はプチプチ包装になります。fenderstratocasterフェンダーストラトリッチーサンボラ
http://narcologia.ru/goods/enquire679289.html
http://narcologia.ru/goods/traverse208826.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless50359.html
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