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【矢沢永吉】SBタオル《DM限定・非売品》E.YAZAWAロゴ／スプラッシュ赤
商品番号 F63838657707
商品名

【矢沢永吉】SBタオル《DM限定・非売品》E.YAZAWAロゴ／スプラッシュ赤
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 2,905 円
在庫状況 あり

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商品詳細

矢沢永吉公式グッズ。ダイヤモンドムーンのポイント交換でもらえる限定の特典スペシャルビーチタオル《非売品》でございます。約15年くらい前にポイント交換いたしました。赤い「E.YAZAWA」ロゴをメインにスプラッシュのパターンを背景としたパッションを感じるデザインとなっております。タオル投げに２回ほど使用しただけで、あとはコレクションとして収納ボックスに保管しておりました。中古品ですので予めご了承ください。新たにYAZAWAコレクションアイテムに加えていただければ幸いにございます。尚、サイズやイメージ違いなどによる返品・キャンセルは一切できません。ご不明な点がございましたらコメントでお問い合わせくださいませ。何卒よろしくお願いいたします。#矢沢永吉#永ちゃん#YAZAWA#ボス#スペシャルビーチタオル#タオル#ダイヤモンドムーン#diamondmoon#非売品#限定
http://narcologia.ru/goods/flight969728.html
http://narcologia.ru/goods/procurement629733.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral388132.html
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