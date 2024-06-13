  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
KTS PR-01
商品番号 M17411879641
商品名

KTS PR-01
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

タイプ···レスポールタイプアクセサリー・パーツ···ブリッジKTSサドル　PR-01チタンサドルです。サイズ違いを購入してしまったため出品致します。開封してサドルを1つ取り出した所、サイズ違いが判明しました(´༎ຶ۝༎ຶ)開封してますが新品未使用となります。
http://narcologia.ru/goods/symmetric148845.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly228984.html
http://narcologia.ru/goods/competitive698881.html

KTS PR-01
TI ｻﾄﾞﾙ PR 01 SET (Nickel) 22

KTS PR-01
TI ｻﾄﾞﾙ PR 01 SET (Nickel) 22

KTS PR-01
KTS チタンパーツ PR-01set PR-01 with Zinc Die-Cast Base(ゴールド)

KTS PR-01
TI ｻﾄﾞﾙ PR 01 SET (Gold) 22

KTS PR-01
PR-01Set | KTSチタンサドル装着済み Vintage ABR-1 スタイルブリッジ ...

KTS PR-01
PR-01Set | トキワ製Vintage ABR-1 スタイル亜鉛ダイキャスト製ブリッジベース&KTSチタンサドルセット

KTS PR-01
PR-01Set | KTSチタンサドル装着済み Vintage ABR-1 スタイルブリッジ ...

KTS PR-01
KTS チタンパーツ PR-01set PR-01 with Zinc Die-Cast Base(ゴールド)

KTS PR-01
KTS PR-01 For Japanese ABR-1 (Tokiwa) Tune-O-Matic

KTS PR-01
TI ｻﾄﾞﾙ PR 01 SET (Nickel) 22

KTS PR-01
TI ｻﾄﾞﾙ PR 01 SET (Gold) 22

KTS PR-01
TI ｻﾄﾞﾙ PR 01 SET (Gold) 22

KTS PR-01
KTS チタンパーツ PR-01set PR-01 with Zinc Die-Cast Base(ゴールド)

KTS PR-01
KTS PR-01 チタンサドル for レスポール | dinkysoloistのギター日記

KTS PR-01
PR-01EPset | エピフォン対応Tune-O-Maticスタイルブリッジベース&KTSチタンサドルセット

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru