- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- エレキギター
- >
- KTS PR-01
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
タイプ···レスポールタイプアクセサリー・パーツ···ブリッジKTSサドル PR-01チタンサドルです。サイズ違いを購入してしまったため出品致します。開封してサドルを1つ取り出した所、サイズ違いが判明しました(´༎ຶ༎ຶ)開封してますが新品未使用となります。
http://narcologia.ru/goods/symmetric148845.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly228984.html
http://narcologia.ru/goods/competitive698881.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric148845.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly228984.html
http://narcologia.ru/goods/competitive698881.html
TI ｻﾄﾞﾙ PR 01 SET (Nickel) 22
TI ｻﾄﾞﾙ PR 01 SET (Nickel) 22
KTS チタンパーツ PR-01set PR-01 with Zinc Die-Cast Base(ゴールド)
TI ｻﾄﾞﾙ PR 01 SET (Gold) 22
PR-01Set | KTSチタンサドル装着済み Vintage ABR-1 スタイルブリッジ ...
PR-01Set | トキワ製Vintage ABR-1 スタイル亜鉛ダイキャスト製ブリッジベース&KTSチタンサドルセット
PR-01Set | KTSチタンサドル装着済み Vintage ABR-1 スタイルブリッジ ...
KTS チタンパーツ PR-01set PR-01 with Zinc Die-Cast Base(ゴールド)
TI ｻﾄﾞﾙ PR 01 SET (Gold) 22
TI ｻﾄﾞﾙ PR 01 SET (Gold) 22
KTS チタンパーツ PR-01set PR-01 with Zinc Die-Cast Base(ゴールド)
KTS PR-01 チタンサドル for レスポール | dinkysoloistのギター日記
PR-01EPset | エピフォン対応Tune-O-Maticスタイルブリッジベース&KTSチタンサドルセット