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ポケカ　レイジングサーフ　box
商品番号 I58527492753
商品名

ポケカ　レイジングサーフ　box
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 3,293 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンセンターにての当選品です！シュリンクついています！即日発送可能です！丁寧に梱包させていただきます！特に目立った傷や汚れはございませんがトラブル防止の為、プレイ用でお願いします！初期傷等を気にされる方、神経質な方はご購入をお控え下さい！見る限りではキズや汚れはありませんが画像にて判断お願いします！細かいことが気になる方はご了承ください！すり替え防止のため返品は出来ません！納得の上ご購入下さい！気持ちのいい取引のためにノンクレーム、ノンリターンをお願いします！即購入OKです！ご購入よろしくお願いします！
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