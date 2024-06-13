新品未使用⭐︎超貴重！！入手困難！矢沢永吉トランポプラモデル

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ご覧いただきありがとうございます⭐︎矢沢永吉さんの超貴重！！入手困難限定販売プラモデルですE.YAZAWAORIGINALTRANSPORTERPLASTICMODELトランポプラモデルです。当時ダイアモンドムーンで購入しました箱を開けただけなので未使用です。ホビーカラーも未使用ですが当時のものなので今も使えるかは分かりかねますみなさんがよくお持ちになっているトランポとは一味違うので目立つこと間違いなしです！！！#E.YAZAWAORIGINALTRANSPORTERPLASTICMODEL#矢沢永吉トランポ#矢沢永吉#EYAZAWA#矢沢永吉#矢沢永吉プラモデル#プラモデル#トラック#トラックプラモデル#トランポ#ロックンロール#ロックンロールヒーロー#rock'n'roll#矢沢永吉ステッカー#hero#矢沢永吉ライブグッズ#永ちゃん