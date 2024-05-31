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美品/新品未使用「園丁ロボット」テープカッター
商品番号 G23494324372
商品名

美品/新品未使用「園丁ロボット」テープカッター
ブランド名 スタジオジブリ
特別価格 税込 6,522 円
在庫状況 あり

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商品詳細

天空の城ラピュタ　テープカッター「園丁ロボット」オリジナルテープ付※新品未使用品暗所に保管しておいたので「美品」で「完品」です。ダンボールに経年劣化の凹みがあります。(画像13)
http://narcologia.ru/goods/contemplate172377.html
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