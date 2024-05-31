美品/新品未使用「園丁ロボット」テープカッター

★[NICHIBAN ニチバン] テープカッター ＜直線美＞ 小巻きテープ専用（大巻きテープ非対応） TC-CBK-丸善文具店 | 名古屋の老舗文具店

電動テープカッター マスキングテープ カッター 自動テープカッター テープディスペンサー オートテープカッター 業務用大巻／小巻両用 テープ長さ設定可能 コンパクト設計 物流 保管 梱包用 工場用 作業効率UP 日本国内仕様 日本語マニュアル付く 「LUKDOF以外の悪意販売をご注意ください」