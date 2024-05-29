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商品詳細
麻生太郎 衆議院議員の色紙になります。額縁とセットで販売させていただきます。自由民主党元総裁麻生太郎さんの色紙です。知人が最近仕事関係でいただいたものらしいですが、大切にしていただける方にお譲りしたいとの事で出品します。大切に保管しておりますが、写真にて状態確認お願いします。自由民主党総裁麻生太郎元総理元総理大臣元内閣総理大臣元首相書の形式···色紙用途···色紙、書道・水墨画額の素材···木製フレーム置き方···壁掛け・卓上兼用表面カバーの素材···ガラス
http://narcologia.ru/goods/recuperation26521.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical852701.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly654584.html
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