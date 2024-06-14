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ドイツ高級固形水彩 ファインテック 24色セット F2400
商品番号 W38588958465
商品名

ドイツ高級固形水彩 ファインテック 24色セット F2400
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 3,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファインテックは特別に精製された天然アラビアゴムと最高品質の真珠光沢・偏光顔料を使用して作られた水溶性絵具です。お互いに混色することも他の絵具と混色することも可能です。絵画やグラフィックアート、カリグラフィーに適しています。また、水溶性が高いので、筆だけでなくガラスペンなどでも使用可能です。Flip-Flopカラーは、黒い紙の上で色が特に変化します。この革新的なカメレオンのような効果は、光の当たり具合や見る角度によって、色のトーンが変化します。立体作品をより効果的に魅せることができます。＜セット内容＞【パールカラー22色＋Flip-Flopカラー2色】クリスタルゴールド、アラビックゴールド、オリンピックゴールド、パールゴールド、ロイヤルゴールド、ブロンズ、ヘーゼルナッツ、ゴールデンローズ、オレンジカパー、タンジェロ、ルビー、レッド、パープル、フクシア、アメジスト、ハイクロマブルー、カリビアングリーン、ミント、ブルーシルバー、ディープブラック、プラチナ、シルバー、パティナ(Flip-Flop)、トワイライト(Flip-Flop)
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