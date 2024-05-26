ポケモンカード オリジンディアルガvstar リザードンv ミュウツーvstar

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商品詳細
ポケモンカードオリジンディアルガvstarurリザードンvsarミュウツーvstarsarになります。自引き後に即スリーブにて保管しております。画像にて状態をご確認のうえご購入ください。折れ濡れ防止の上、発送させて頂きます。#ポケモンカード#オリジンディアルガur#リザードンv#ミュウツーvstar
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