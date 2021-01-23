五条悟1/8スケールフィギュア

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商品詳細
新品未開封品です！TVアニメが大好評の「呪術廻戦」より、「五条悟」が1/8スケールフィギュアで登場です。作中でもおなじみの、五条悟らしい余裕のある笑みを浮かべた表情で立体化！シンプルな衣装ながらも服のシワひとつまで細かく拘り抜いた造形＆彩色、ハイクオリティフギュアならではの仕上がりとなっております。さらに、「マスクなし（素顔）」の差し替えパーツつき！パーツを差し替えることによって五条悟のまた別の表情や雰囲気を楽しむことが可能です。【商品サイズ】全高約230mm【作品名】呪術廻戦【発売元】株式会社メガハウススケール···1/8性別···男
http://narcologia.ru/goods/reproduce486155.html
http://narcologia.ru/goods/preference322338.html
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