マーベルレジェンド ロケット グルート ガーディアンズ オブ ギャラクシー



ハズブロ(HASBRO) MARVEL マーベルレジェンド・シリーズ グルート、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーVol.3 6インチ(15センチ)サイズ アクションフィギュア、対象年齢4才以上 F6482 正規品



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即購入okです。お値下げ不可でお願いします。ガーディアンズオブギャラクシーvol.2マーベルレジェンド ロケット＆ベイビーグルートフィギュアショーケースにて、飾っていましたので、美品です。可動させずにそのままの状態で飾っていました。小銃、ヘッドパーツは使用。ベイビーグルート、その他パーツは未使用。マンティスビルドパーツあり。欠品なし。写真の飾る為に、使用しているスタンドは付属品ではないので、付きませんのでご注意下さいませ。商品の返品等は差し替え防止の為、お断りしてます。あくまでも一度人に渡たったもので中古です。神経質な方はご遠慮下さい。写真を見て判断して頂き、ご納得出来ましたら購入をお願いします。後々のクレームは無しでお願いします。フィギュア種類···アクションフィギュア