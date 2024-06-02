XJAPAN hideグッズLIVE SPIRITS Tシャツ2枚

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2018年に開催されたhide20thmemorialSUPERLIVESPIRITSのグッズTシャツです。裏面は出演者のロゴが入っています。2枚ともサイズL（開けていないため詳しいサイズは不明です）セット売りのみ未使用ですが袋・シャツにシワがあるのと購入から5年経つので状態は未使用に近いにしております。⚠️白・薄ピンクのシャツですが、写真と実物では色の感じ方に差があるかもしれないことをご了承下さい。二つ折りまたは重ねて圧縮して梱包します。※値下げしても元通りの価格に値上げする場合があります。※新品未使用の物でも素人保管なので完全な美品ではありません。※ペットがいます。極力慎重に梱包いたしますがアレルギーの方、もしもの毛の混入など神経質な方はご購入お控え下さい。グッズ種類···Tシャツ