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Fender Japan ST68-92TX VWH/M フェンダーストラト
商品番号 I62258194087
商品名

Fender Japan ST68-92TX VWH/M フェンダーストラト
ブランド名 フェンダージャパン
特別価格 税込 33,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FenderJapanST68-92TXヴィンテージホワイト　メイプルネック　中古です。2008年に新品購入して自宅のみで弾いていました。音も各ピックアップも正常です。フレットは8割くらい。ピックアップはUSAテキサスです。ネックは真っ直ぐです。トラスロッドは触っていません。少し打痕跡、傷があります。写真でご確認ください。綺麗なギターだと思います。ソフトケースに入れてギター用のダンボールで発送いたします。着払い希望です。ピックガードをミントグリーンに替えています。ノイズ対策でボディザグリ内を塗装してコード類をアルミ箔で巻いています。バネ5本はRawVintageです。ヘッド部ストリングガイド追加しています。
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