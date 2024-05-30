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- Fender Japan ST68-92TX VWH/M フェンダーストラト
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商品詳細
FenderJapanST68-92TXヴィンテージホワイト メイプルネック 中古です。2008年に新品購入して自宅のみで弾いていました。音も各ピックアップも正常です。フレットは8割くらい。ピックアップはUSAテキサスです。ネックは真っ直ぐです。トラスロッドは触っていません。少し打痕跡、傷があります。写真でご確認ください。綺麗なギターだと思います。ソフトケースに入れてギター用のダンボールで発送いたします。着払い希望です。ピックガードをミントグリーンに替えています。ノイズ対策でボディザグリ内を塗装してコード類をアルミ箔で巻いています。バネ5本はRawVintageです。ヘッド部ストリングガイド追加しています。
http://narcologia.ru/goods/slide124087.html
http://narcologia.ru/goods/seamless417629.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation785624.html
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