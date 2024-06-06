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黒茶碗　堀内宗完箱書「礎」茶道具懐石即中斎而妙斎七事式水屋道具炭道具香道具茶箱
商品番号 B17262343569
商品名

黒茶碗　堀内宗完箱書「礎」茶道具懐石即中斎而妙斎七事式水屋道具炭道具香道具茶箱
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 8,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古美品の黒茶碗です。津島窯　才曳の作品で、共箱入りです。表千家宗匠　堀内宗完の箱書きかございます。銘「礎」とも書かれております。高台内に作者の角印がございます。内側に多少の使用感はございますか、ワレ、カケ等の傷みはございません。共箱には多少よヤケ、シミがございます。美品ですが、個人保管である事へのご理解をお願い申し上げます。送料無料、らくらくメルカリ便での発送を予定しております。#利休#宗旦#仙叟#玄々斎#円能斎#淡々斎#鵬雲斎#坐忘斎#惺斎#即中斎#而妙斎#猶々斎#表千家#裏千家#大西#永楽#茶道具#大徳寺#懐石道具#華道#花瓶#陶器#風炉#骨董#鉄瓶#南部鉄器#金#乾山#真葛#酒井田柿右衛門#今右衛門#友湖#西陣織#徳斎#伊万里#九谷#鍋島#京焼#京都#人間国宝#相国寺#陶芸#香道具#香道#香炉#風炉#七事式#茶事#夜咄#アンティーク#志野流#遠州#不昧#濃茶#薄茶#浜田庄司#井上萬ニ#小林太玄利休　宗旦　仙叟　玄々斎　円能斎　淡々斎　鵬雲斎　坐忘斎　惺斎　　即中斎　而妙斎　猶々斎　表千家　裏千家　大西　永楽　茶道具　　　大徳寺　懐石道具　華道　花瓶　　陶器　風炉　骨董　鉄瓶　南部鉄器　金　乾山　真葛　酒井田柿右衛門　今右衛門　友湖　西陣織　徳斎　伊万里　九谷　鍋島　京焼　京都　人間国宝　相国寺　陶芸　　香道具　香道　香炉　風炉　七事式　茶事夜咄　アンティーク　志野流　遠州　不昧　濃茶　薄茶　浜田庄司　　　井上萬ニ　小林太玄
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