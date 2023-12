【商品名】:BOSSDS-1(Distortion)ギターエフェクター中古品※箱無し・取扱説明書無し 本体のみ※お値下げ交渉はご遠慮ください。【商品の特徴】:BOSSDS-1は、クラシックなディストーションサウンドを提供する定番のギターエフェクターです。独特な歪みサウンドを作り出すことができ、ロックやハードロック、ヘヴィメタルなどのジャンルに幅広く対応しています。シンプルで直感的な操作パネルにより、調整が簡単で初心者からプロまで幅広いミュージシャンに愛されています。【商品の状態】:中古品ですので、使用感が見られるかもしれませんが、全体的に良好な状態を保っています。エフェクターの動作に問題はなく、しっかりとしたサウンドを出力します。外観には、傷や擦れがありますが、使用には支障がない程度です。【付属品】:BOSSDS-1(Distortion)ギターエフェクター本体オリジナルの取扱説明書(英語版)【注意点】:※箱無し本体のみの出品となりますので、予めご了承ください。※電源アダプター/電池は含まれていませんので、別途ご用意ください。※中古品ですので、使用感が見られるかもしれません。気にされる方のご購入はお控え下さい。【動作確認について】:エフェクターの動作を十分に確認しておりますが、ご使用前にもう一度動作確認をお願いいたします。※商品が到着したらすぐに受取評価はせず、内容や動作に不備がないかご確認ください。【発送について】:迅速かつ丁寧な梱包を心掛け、発送いたします。【その他】:BOSSDS-1は、そのサウンドクオリティと耐久性により、長く使われ続けている定番エフェクターです。ギタリストやベーシストの間で人気のあるアイテムですので、お求めやすい価格で提供いたします。商品に関するご質問やご要望があれば、お気軽にお問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします!#BOSS#DS_1_Distortion_種類...エフェクター・プロセッサー



