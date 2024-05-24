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中国　端渓硯　重量約8100ｇ　硯　骨董品
商品番号 L57450319870
商品名

中国　端渓硯　重量約8100ｇ　硯　骨董品
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 34,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中国　端渓硯　重量約8100ｇ【状態】　骨董品　無傷　（側面に凹み３個所　底面にスレ　画像あり）　　（状態は画像でご確認ください）【サイズ】３９５ｍｍ×２９０ｍｍ　厚６０ｍｍ重量約８１００ｇ181117　M　N481　中国　端渓硯　重量約8100ｇにこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/ordering491979.html
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http://narcologia.ru/goods/ramshackle414366.html
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