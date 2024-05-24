中国　端渓硯　重量約8100ｇ　硯　骨董品

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商品詳細
中国 端渓硯 重量約8100ｇ【状態】 骨董品 無傷 （側面に凹み３個所 底面にスレ 画像あり） （状態は画像でご確認ください）【サイズ】３９５ｍｍ×２９０ｍｍ 厚６０ｍｍ重量約８１００ｇ181117 M N481 中国 端渓硯 重量約8100ｇにこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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