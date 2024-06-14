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フルート YAMAHA YFL-221
商品番号 M90003699201
商品名

フルート YAMAHA YFL-221
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...フルートアクセサリー・パーツ...ケース、かばん、デジタルメトロノームレベル...初心者20年少し前にフルートに憧れて衝動買いし(新品で70000円位でした)、1ヶ月ほどだけ自分で練習してみました。数回使用した程度です。その後、全く使用しないまま磨いて保管していました。今後も使う予定がないので出品します。年数がたっているので、銀メッキ特有のはがれ、くすみ等あります。写真ご確認ください。故障はありませんが演奏前のメンテナンスはご自身でお願いします。初心者の方、練習用に使うには十分だと思います。ハードケース、手提げかばん、デジタルメトロノームついてます。
http://narcologia.ru/goods/unusable875974.html
http://narcologia.ru/goods/tenet204963.html
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