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アクリル エレキギター スケルトンブルー 美品 バークレイ
商品番号 P86332582296
商品名

アクリル エレキギター スケルトンブルー 美品 バークレイ
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 9,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクリルエレキギタースケルトンブルー美品バークレイバークレー製のクリアブルー、アクリルボディのギターです目立った傷、汚れは見当たらず、ネックの状態も素人目ですが良好です。中古品ということをご理解の上ご購入お願い致します。プチプチを巻いてギグケースに入れての発送となります。返品は受け付けてませんので、そちらだけご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit781086.html
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