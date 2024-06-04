アクリル エレキギター スケルトンブルー 美品 バークレイ

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商品詳細
アクリルエレキギタースケルトンブルー美品バークレイバークレー製のクリアブルー、アクリルボディのギターです目立った傷、汚れは見当たらず、ネックの状態も素人目ですが良好です。中古品ということをご理解の上ご購入お願い致します。プチプチを巻いてギグケースに入れての発送となります。返品は受け付けてませんので、そちらだけご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit781086.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial23516.html
http://narcologia.ru/goods/Addict983718.html
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