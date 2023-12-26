ユニバチケット☆2023.12.26まで！

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パートナーフリーパス（大人用）2枚セットです。使用期限2023.12.26までです。入場の際のチケットに関するトラブルなどは一切責任を負えませんのでご理解の上、ご購入をお願い致します。すり替え防止の為購入後に返金や返品は、お問い合わせを頂きましても一切対応できません。エリア···関西枚数···2枚遊園地/テーマパーク···ユニバーサル・スタジオ・ジャパン