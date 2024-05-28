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オーバーフロー水槽　一式
商品番号 A30185203943
商品名

オーバーフロー水槽　一式
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 29,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真に写っている水槽一式をお譲りします。お渡しするまでに解体と汚れなどはなるべく綺麗に取ってお渡しします。（お魚たちは譲れません）※引取りに来ていただく、もしくは着払いでお願いいたします。お取引の日にちは購入者様が、決まってからご相談させてください。水槽　幅900mm奥行450mm高さ約450mmエーハイムヒータークーラー殺菌灯ライブロック　大、小複数ライト3つライト自動点灯、切り替えスイッチ水流ポンプ3台プロテインスキマー余りものですが海水水槽用の塩カルキ抜きエサリン酸吸着ろ材珪酸塩吸着ろ材ハードコーラルの添加剤
http://narcologia.ru/goods/septet558619.html
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