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ブルブブ　Bul Bu Bu 未使用　ワンピース　XS
商品番号 T16488809738
商品名

ブルブブ　Bul Bu Bu 未使用　ワンピース　XS
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 3,081 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブルブブ、BulBuBu、ワンピース、XS。#アプリコットのブルブブ一覧。水色のリボンにティアードのレースがとても可愛いワンピース。裏地付きですので、着やすいです。水色の生地はストレッチします。平置き、おおよそ脇28×着丈、胸当て上から直線でスカート裾まで、26センチ。肩ひもお花のリングで調整可能。小さいわんちゃんにおすすめです。未使用品です。出品時よく確認していますが、小さな見落としがある場合もあります。ご了承くださる方でお願いします。画像ご確認ください。ネコポスで発送します。他に同梱の際は送料分お引き出来ますので、宜しくお願いします。
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