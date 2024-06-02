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ロイヤルカナン　ユリナリーs/o 12缶セット
商品番号 K13096159049
商品名

ロイヤルカナン　ユリナリーs/o 12缶セット
ブランド名 ロイヤルカナン
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

賞味期限2024.12.11実家の犬のために購入したのですが、食べないようなのでお譲りします。大きさ、重さの関係でお値下げ不可です。
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