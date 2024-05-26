ジョニーウォーカー・スコッチウィスキーレッド500ml

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商品詳細
☆ジョニーウォーカースコッチウィスキー☆容量 500ml☆アルコール分 43%父が30年程前に購入し、ずっとサイドボードに飾られていた古酒になります！経年によるラベルの傷みがありますが、未開封です。
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