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ジョニーウォーカー・スコッチウィスキーレッド500ml
商品番号 P39673117999
商品名

ジョニーウォーカー・スコッチウィスキーレッド500ml
ブランド名 サントリー
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ジョニーウォーカースコッチウィスキー☆容量　500ml☆アルコール分　43%父が30年程前に購入し、ずっとサイドボードに飾られていた古酒になります！経年によるラベルの傷みがありますが、未開封です。
http://narcologia.ru/goods/protein687434.html
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