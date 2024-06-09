キャリーバック 〜5kg 犬・猫手提げ 肩掛け 飛び出し防止設計

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移動に便利な犬用・猫用キャリーバッグの選び方を解説！タイプ別の ...

✨✨✨犬・猫キャリーバック✨✨✨╲✨️ペットは家族♡ かけがえのない時間をどこでも一緒に✨️╱⭐️水洗いOKでいつでも清潔✨️⭐️1年中快適にお出かけを楽しめる✨️❤️ご覧頂きありがとうございます❤️★即購入大歓迎・無言購入OK★★新品未使用品★ペットキャリーバッグ猫・小型犬用2WAYキャリーバッグ厚手素材採用携帯便利車載旅行、通院、アウトドアペット用品【しっかりした厚手の生地】厚手の生地を使用した人気の猫・犬キャリーバックです。サイズ：横40cm×縦30cm×マチ×26cm、耐荷重：~5KG【メッシュ窓+通気性抜群】通気性に優れたメッシュ窓の設計で、ペットの顔を出すことが可能、ペットも快適。【飛び出し防止設計+スーツケースへの取り付け機能】飛び出し防止リーグ付、ペットを危険から守ります。また、ペットと一緒に旅行の場合を配慮し、スーツケースへの取り付け構造になり、荷物が1つにまとまり移動がスムーズ。【2WAY+持ちやすい】手提げと肩掛けできるので、移動は便利。様々なシーンで使え、ドライブ、キャンピング、旅行、通院、散歩、災害避難などのお出かける時に非常に役に立ちます。※実際の色等、多少異なる場合があります(⋆ᵕᴗᵕ⋆)※フォロー割ございます。どうぞお気軽にコメントお待ちしております！！！#♡にっこりんショップ↑↑↑こちらもどうぞお立ち寄り下さいませ(*ˊᗜˋ*)❤️ℳ.79No.E259-795268