キャットフード　Bwildアンチョビ、ELMOインドア、ヘアボールケア

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商品詳細
フードの種類...総合栄養食ペットの種類...猫フードの特徴...ドライタイプ総重量...5.2kgBwildアンチョビ ２kg １袋 24.11.26ELMOインドア ２kg １袋24.11.13 400ｇ １袋24.11.13 ヘアボールケア 400ｇ ２袋24.2.28療法食に切り替わったので、出品します。バラ売り不可仕事の関係上、日中はお返事できません。それでもいいよという方がいましたらお願いします。尚,お安く出品しておりますので、お値下げなしでお願いします。
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