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ラルフローレンビックポニー　シャツ
商品番号 W85280346673
商品名

ラルフローレンビックポニー　シャツ
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフローレンキッズビックポニーの刺繍があしらわれたYシャツキッズの150cm当方、普段大人Sサイズで、数回着用していました！生地も分厚くてしっかりとしています。着用感はパリッとしてて、型崩れする事無いです！ビックポニーのデザインが好きで買ってましたが、沢山あるので出品。今、大人でもラルフローレンが再燃していますので、セレモニーや、発表会などに是非♩出品にあたり、クリーニング済みで綺麗です！セット割引もしていますのでこの機会に是非♩綺麗な状態ですが、一度人の手に渡っている為、ご理解のある方のみ、よろしくお願い致します。カラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬#ラルフローレン　#ラルフローレンキッズ　#ビックポニー　#ラルフローレンチャイルドウエア　#発表会　#セレモニー　#Ralph_Lauren
http://narcologia.ru/goods/message297727.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful908351.html
http://narcologia.ru/goods/recycling809514.html
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