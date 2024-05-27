ラルフローレンビックポニー　シャツ

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ラルフローレンキッズビックポニーの刺繍があしらわれたYシャツキッズの150cm当方、普段大人Sサイズで、数回着用していました！生地も分厚くてしっかりとしています。着用感はパリッとしてて、型崩れする事無いです！ビックポニーのデザインが好きで買ってましたが、沢山あるので出品。今、大人でもラルフローレンが再燃していますので、セレモニーや、発表会などに是非♩出品にあたり、クリーニング済みで綺麗です！セット割引もしていますのでこの機会に是非♩綺麗な状態ですが、一度人の手に渡っている為、ご理解のある方のみ、よろしくお願い致します。カラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬#ラルフローレン #ラルフローレンキッズ #ビックポニー #ラルフローレンチャイルドウエア #発表会 #セレモニー #Ralph_Lauren