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【新品未使用】ミラショーン　マフラー　カシミヤ 100%
商品番号 R91712458216
商品名

【新品未使用】ミラショーン　マフラー　カシミヤ 100%
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 1,472 円
在庫状況 あり

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商品詳細

milaschonミラショーンマフラー　カシミヤ100%高島屋で購入し、未使用のまま自宅保管しておりました。箱はなく、コンパクトにそのまま発送させて頂きますので、ご了承ください。即日発送致します。値下げ交渉はご遠慮願います。カラー···ベージュ柄・デザイン···チェック素材···カシミヤイタリーオートクチュールミラショーン社
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