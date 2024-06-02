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商品詳細
TORYBURCHトリーバーチチェーン ショルダーバッグです。ハワイのトリーバーチ店舗にて購入。すぐ子供がうまれて荷物が多くなったため、数回使用で美品です。チェーンをバッグの中でクロスさせると長さを調節でき、ショルダーバッグ、ボディバッグ、ハンドバッグ、クラッチとシーンによって使い分けでき便利です。保存袋がありますが、おまけとしてください。元々生成でシミっぽいものがあります。ベージュですがオレンジ色に近い濃いベージュで、フォーマルのお洋服にも合わせやすく差し色にもなるかと思います。すり替え防止のためnrncでお願いします。メルカリ便平日発送予定です。カラー···ベージュ種類···ミニショルダーバッグ
http://narcologia.ru/goods/passionate477613.html
http://narcologia.ru/goods/recommended784590.html
http://narcologia.ru/goods/preference715638.html
トリーバーチ ショルダーバッグ クラッチ チェーン | tradexautomotive.com
TORY BURCHトリーバーチ/２WAYロゴマーク チェーンショルダー バック ...
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トリーバーチ アマンダチェーンショルダーバッグ クラッチ 2WAYバッグ 12149726 質屋出品
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正規品トリーバーチ チェーンショルダーバッグ クラッチバッグ ２WAY シルバー | フリマアプリ ラクマ
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[トリーバーチ] バッグ サフィアーノレザー エマーソン ロゴ チェーン クロスボディ 2way クラッチ 斜めがけ ショルダーバッグ ボウブルー 52898
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TORY BURCH(トリーバーチ) / トリーバーチ/ショルダーバッグ/ピンク ...
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