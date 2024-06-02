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トリーバーチ　ショルダーバッグ　クラッチ　チェーン
商品番号 Q92491025362
商品名

トリーバーチ　ショルダーバッグ　クラッチ　チェーン
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 4,221 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TORYBURCHトリーバーチチェーン　ショルダーバッグです。ハワイのトリーバーチ店舗にて購入。すぐ子供がうまれて荷物が多くなったため、数回使用で美品です。チェーンをバッグの中でクロスさせると長さを調節でき、ショルダーバッグ、ボディバッグ、ハンドバッグ、クラッチとシーンによって使い分けでき便利です。保存袋がありますが、おまけとしてください。元々生成でシミっぽいものがあります。ベージュですがオレンジ色に近い濃いベージュで、フォーマルのお洋服にも合わせやすく差し色にもなるかと思います。すり替え防止のためnrncでお願いします。メルカリ便平日発送予定です。カラー···ベージュ種類···ミニショルダーバッグ
http://narcologia.ru/goods/passionate477613.html
http://narcologia.ru/goods/recommended784590.html
http://narcologia.ru/goods/preference715638.html
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