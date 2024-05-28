【希少】マークジェイコブズ ハンドバッグ 2way ショルダーバッグ カウレザー

【ブランド】MARCBYMARCJACOBSマークバイマークジェイコブズショルダーバックハンドバッグミニトートミニショルダー本牛革の柔らかい質感と美しいシルバー・パーツが高級感を演出しながら可愛いさが共存しているデザインとなっております。コンパクトながら見た目より大容量で2wayなので、様々な場面で活躍できます。即購入OKです♪よろしくお願いいたします。【素材】本革(牛革)レザー【サイズ】横幅 29cm高さ 22cmマチ 10cm※多少の誤差はご了承ください。【カラー】ホワイト クリーム【仕様】メインファスナー開閉内側メイン収納小物ポケット×2ファスナーポケット×1【商品説明】多少の使用感はありますが、特に目立ったダメージもなく、比較的に状態良好なまだまだお使い頂けるお品物かと思います。(※あくまで個人的な主観になりますので、神経質な方はご購入をお控え下さい。)検品を行なっておりますが小さなダメージ、汚れに見落としがある場合があります。【その他ご注意事項】自宅にて保管していました。付属品はありません。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。照明の差によりお品物の実際の色味と現物の色味にやや違いがある場合がございますので、ご不安な方は事前にご確認下さい。レザー 本革バッグ トートバッグ ハンドバッグ 鞄 カバン 本革 レディース レザー レア 希少 本物 ビジネス 通勤 通学 お出かけ 旅行 トラベル 冠婚葬祭 フォーマル パーティ お洒落 高級素材···牛革(本革)カラー···ホワイト



【Used 通常品】マーク バイ マーク ジェイコブス MARC BY MARC JACOBS ショルダーストラップ付き 2way ハンドバッグ TYPE：WORKWEAR カウレザー ブラック - ブランドジャックリスト



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