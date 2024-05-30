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ヴィトン 草間彌生バンドー新品未使用
商品番号 S94420036286
商品名

ヴィトン 草間彌生バンドー新品未使用
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 13,410 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィトンの店舗で、お取り寄せして頂きましたが忙しく1ヶ月ほど行けずやっと受け取りに行きました。箱に入れ仕舞い込んでいました。実物を見て私には可愛すぎて使用することが無いと思い出品させて頂きます。付属、箱、専用の紙袋、小冊子リボンは、可愛かったので頂き、別にリボンを付けて頂きました。お気軽にご質問くださいませ返信遅くなる場合があります、ご了承ください。
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