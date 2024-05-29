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ティファニー ハート タグ チェーン チョーカー
商品番号 D73008614321
商品名

ティファニー ハート タグ チェーン チョーカー
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 16,920 円
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商品詳細

TIFFANY＆Co.シルバーハートタグチョーカー(ネックレス)です！Usedでの購入で箱はないです、多少のキズがありますが、綺麗なほうだと思います！サビも多少ありますが洗浄すれば綺麗になると思います。状態は写真をご確認いただければ幸いです。#Tiffany#チョーカー材質···SV925
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