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《新品》ケイトスペード　ショルダーバッグ
商品番号 K56251665826
商品名

《新品》ケイトスペード　ショルダーバッグ
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 5,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケイトスペードのショルダーになります。■サイズ本体：約9.5-15×20×7(H×W×D単位cm)ショルダーストラップ長さ120-134cm(長さ調節可)本体重量：約335g■カラーTEACUPBLUE(ティーカップブルー)■素材本体：ソフトサフィアーノレザー■スペックファスナー式開閉/内側：カードポケット×3/外側：マグネットスナップポケット×1、ファスナーポケット×1■付属品なし■以下引用ジッパー式のコンパートメントを2か所備えたクロスボディバッグ「DOUBLEZIPDOMECROSSBODY」。細かな型押しが施されたコーティングレザーを使用、傷や汚れが目立ちにくい仕様に仕立てました。丸みのある女性らしさ溢れるフォルムで、カジュアルからきれいめスタイルまで、多彩なコーディネートでお使いいただけます。
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